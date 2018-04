Presente e futuro elettrico: arriva la Smart EQ fortwo e-cup

14 aprile 2018

"Una macchina divertente da guidare, che può dare sensazioni anche migliori delle vetture a combustione interna tradizionali". Con queste parole Lucio Tropea, direttore delle vendite Smart per Mercedes-Benz Italia, ha presentato la Smart EQ, presente e futuro della casa automobilistica tedesca, destinata ad abbracciare sempre di più il mondo della mobilità elettrica. In occasione dell'E-Prix di Roma di Formula E è stata presentata anche la Smart EQ fortwo e-cup, il primo campionato italiano monomarca elettrico, che prenderà il via il 24 giugno a Misano.