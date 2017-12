Nico Rosberg applaude la Formula E: "Spettacolo per i fan e tanta tecnologia"

3 dicembre 2017

Ospite illustre in pista ad Hong Kong , Nico Rosberg ha dichiarato tutto il suo entusiasmo per la Formula E : "Sono davvero contento di essere qui... Guarda che bello, siamo proprio in mezzo alla città! E' fantastico vedere così tanta gente pronta a godersi la gara! Qui conosco tanta gente del paddock... E' un Mondiale davvero molto interessante!"

Rosberg, campione del mondo e testimonial Mercedes, ha poi spiegato: "E' la prima gara di Formula E per me, ma ho capito che è uno spettacolo meraviglioso! Le monoposto elettriche entusiasmano i tifosi. E' una Formula fantastica sotto tanti punti di vista ed è bello seguirla. Perché segna una nuova era ed è uno spettacolo nuovo, che non copia le altre categorie. C'è tantissima tecnologia e ottimi piloti. I team poi spingono fortissimo per vincere! Perché sono qui? Proprio per capire chi sarà il migliore...".