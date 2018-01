Max Biaggi: "Mi piacerebbe provare una Formula E a Roma"

13 gennaio 2018

La domanda al campione è doverosa: " Max Biaggi vorrebbe provare una Formula E ?". La risposta è affermativa: "Dove? A Roma ?", chiaro il riferimento al prossimo E-Prix della Capitale , che SportMediaset trasmetterà in diretta su Italia1 il 14 aprile . "Sai che spettacolo - prosegue Max - non ci sarebbe nemmeno il problema delle zone a trafficilo limitato (ZTL), entri in centro e vai! Magari fino al Vaticano per prendere un cappuccino... Sarebbe fantastico!".

Scherza ovviamente Biaggi che, però, precisa: "E' curiosa, è tutta da provare! Se a qualcuno avanzasse una monoposto...". Segno che l'idea non gli dispiace affatto, anzi... Al punto da rilanciare: "Magari sento i miei amici di Monaco del Team Venturi e vediamo se si riesce ad organizzare qualcosa...". Certo per un test, anche di piacere, serve essere ben allenati, e dopo il grave incidente con il motard dell'anno scorso, Max racconta: "Ho recuperato quasi pienamente. Adesso sono in forma, ma non ancora al 100% come vorrei io... Mi manca ancora qualcosa, ma sto tornando al top".