La Formula E verso Roma con Vergne leader e gran... difensore

18 marzo 2018

Con ancora negli occhi lo splendido duello con di Grassi a Punta del Este , la Formula E si prepara a sbarcare a Roma , per il primo E-Prix italiano in programma il 14 aprile. E gli occhi saranno tutti puntati su Jean-Eric Vergne , il leader del campionato, che in Uruguay ha dato sfoggio di capacità difensive degne del miglior calciatore di ruolo francese, ma anche di un pilota che non ha mai fatto e non farà mai calcoli.

“Se la storia della Formula E ci insegna qualcosa, il campionato non si vince fino all’ultima gara. Ogni punto è cruciale in questa fase della stagione, ma ce ne sono in palio ancora tantissimi e non possiamo sentirci al sicuro solo perché siamo primi in campionato. Siamo l’unico team privato e per poter battere gli altri dobbiamo lavorare il doppio di loro: non abbiamo test, abbiamo molte meno risorse per migliorare la macchina e il powertrain. Sono contento perché adesso so che per il resto della stagione tutti nel team spingeranno duro come me”, le parole, sagge, di Vergne.