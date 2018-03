La Formula E ritorna in Uruguay: circuito velocissimo e chicane lente e insidiose

Dopo un anno di assenza in Uruguay, la Formula E ritorna a Punta del Este per l’ultimo appuntamento nel nuovo continente prima di sbarcare in Italia con il primo storico E-Prix di Roma il 14 aprile. Scariche elettriche e di adrenalina nella nostra capitale, in anteprima esclusiva. Ma prima i piloti devono passare indenni la prova dell’Uruguay, una delle piste più difficili della stagione.



La penisola di Punta del Este si immerge nelle onde dell'Oceano Atlantico ed è distante solo 7 km da Maldonado, la capitale del distretto. Conta poco più di novemila abitanti, ma è una meta turistica così ambita che nel periodo estivo ne conta più di 150.000. Ma veniamo al sodo. “Easy to crash”: facile sbattere su questo circuito veloce, velocissimo, ma con numerose chicane lente che spezzano il ritmo e che richiedono precisione millimetrica, sia per segnare il tempo in qualifica, sia per tentare un sorpasso in gara.



Chiamato anche “il Monte Carlo del Sud America”, il circuito è situato proprio lungo il porto della penisola e vanta uno dei panorami più esotici e suggestivi dell’intera stagione: mare, palme, surfisti, uno dei luoghi più cool per ospitare le monoposto elettriche più veloci del mondo. È anche uno dei tracciati più lunghi del calendario: misura 2,8 km e conta 20 curve, di cui 4 chicane con cordoli alti, che in passato hanno tradito i piloti numerose volte.



Un circuito davvero adrenalinico con un asfalto piuttosto uniforme nel manto, ma anche disconnesso nei tratti più veloci. Le temperature alte (si stimano 26-27 gradi) – come già in Messico - rappresenteranno l’ennesima sfida per le batterie delle monoposto, mentre le condizioni meteorologiche potrebbero ribaltare l’andamento della gara con la variabile pioggia. Un gran finale del tour sudamericano, prima di approdare sulle strade romane. Finalmente, si entra nel vivo della stagione.