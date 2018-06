La Formula E a Zurigo: ecco il circuito del decimo round stagionale

Un circuito che è nuovo per tutti: misura 2,46 km e vanta due lunghi rettilinei, una chicane e una parte tortuosa con curve strette. Saranno 39 i giri da compiere, 11 le curve da affrontare e ottimi punti dove sorpassare. La linea di partenza e la pitlane sono posizionate lungo la zona del porto di Enge, sulla sponda del lago, dove troviamo anche l’E-Village, nella zona verde di Park Arboretum. Il rettilineo principale attraversa il viale alberato e porta a una veloce curva a destra che punta dritta verso il centro della città.



La parte più tortuosa del circuito è un susseguirsi di curve a 90 gradi, se non più strette. Le monoposto attraverseranno anche Gotthard Strasse, una delle vie più in voga e trafficate del centro, prima di rilanciarsi sul rettilineo più lungo del tracciato posto su Alfred Escher Strasse. Si affronta poi la tecnica chicane e ci si lancia verso la curva più insidiosa, la numero dieci, senza dubbio il punto migliore dove attaccare. Si esce come delle frecce e si affronta quasi in pieno curva undici prima di tagliare la linea d’arrivo.



Sono due i piloti di casa in Svizzera: Sebastien Buemi, pilota della Reanault E-Dams e campione della seconda stagione, ed Edoardo Mortara, new entry di quest’anno e pilota del team Venturi. Biglietti tutti esauriti dunque per questo decimo round della quarta stagione di Formula E, penultima tappa prima del gran finale con doppia gara a New York.