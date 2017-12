FormulaE, ecco gli E-prix: monoposto elettriche che sfrecciano nelle metropoli

Tutte gare sui circuiti cittadini più affascinanti del mondo, da Hong Kong a Marrakesh, fino a San Paolo e Parigi passando da, New York e Montreal e dai san pietrini di casa nostra, quelli già assaggiati da quattro monoposto che – nell'attesa del gran premio del 14 aprile - hanno trasformato un normale giovedì romano in un set hollywodiano. Renault, Citroen, Audi, Jaguar: grossi nomi perché in palio c’è lo sviluppo delle macchine che guideremo nei prossimi anni.



La mobilità a impatto zero che oggi ha i propri laboratori in queste monoposto, tra i guanti del campione del mondo in carica Lucas di Grassi, brasiliano con origini di Polignano a mare, o di quelli di Luca Filippi al debutto nell'elettrico e già concentrato su questo nuovo mondo. Si parte il 2 dicembre da Hong Kong, in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset.