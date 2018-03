Formula E, verso Roma passando per Punta del Este

Se tutte le strade portano a Roma, gli elettromaniaci della Formula E devono fare un lungo giro prima di arrivare all'urbe, sul circuito dell'Eur, per l'appuntamento del 14 aprile. Si passa infatti per Punta del Este, il posto più figo dell'Uruguay, una roba a metà tra Miami e Montecarlo.



Si arriva alla gara sei che chiude il trittico nel continente americano dopo Santiago del Cile e Città del Messico con quattro vincitori diversi nei precedenti E-Prix e con un solo pilota che ha marcato punti in tutte le occasioni. Jean-Éric Vergne, trionfatore a Santiago, ha finora sbagliato meno di tutti e la classifica di campionato parla chiaro: 81 punti per l'ex Toro Rosso, 69 per Felix Rosenqvist, unico finora ad aver vinto due gare.



Grazie alle prestazioni di Vergne e con il contributo del tedesco Lotterer, il team cinese Techeetah comanda la classifica marche con 99 punti, l'indiana Mahindra insegue a 90.