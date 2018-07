Formula E: Vergne trionfa nel secondo E-PRix di New York, ad Audi il titolo costruttori

JEV non poteva sognare un finale migliore. Nel giorno in cui la sua Francia si è laureata campione del mondo, il pilota di Pontoise si è portato a casa il quarto successo dell'anno, chiudendo trionfalmente la stagione del suo primo titolo iridato. Una vittoria sudata, arrivata al termine di uno spettacolare duello con il suo predecessore Di Grassi, che è sembrato quasi rappresentare un simbolico passaggio di consegne. Il brasiliano si è comunque tolto la soddisfazione di strappare a Sam Bird (10° al traguardo con la sua DS Virgin) il secondo posto in classifica, centrando il settimo podio consecutivo dopo un avvio di stagione davvero da incubo. Con loro sul podio anche un altro dei grandi protagonisti di questa stagione, Daniel Abt (vincitore a Città del Messico e Berlino), bravo a tenere a bada fino all'ultimo il poleman Seb Buemi.





Con l'E-Prix di New York si è di fatto chiusa la prima era del mondiale 100% elettrico, che cambierà volto a partire da dicembre con l'arrivo in pista delle monoposto della Gen2 e con il nuovo regolamento che prevederà gare da 45 minuti più un giro.

Dalla lotta per le posizioni di vertice è rimasta invece fuori l'altra Techeetah di(che partiva 2°), punito con 10 secondi di penalità per partenza anticipata. Il tedesco, nonostante una rimonta super fino al 9° posto, non è riuscito ad aiutare il proprio team nella battaglia conper il titolo costruttori, che con un sorpasso proprio all'ultimo E-Prix è andato così alla scuderia tedesca. Interrotta l'egemonia Renault che durava dalla Stagione 1.Buon 5° posto per la Mahindra di, tornato tra i protagonisti dopo un quintetto di gare davvero da dimenticare (aveva centrato un solo piazzamento a punti da Punta del Este in avanti). Alle spalle dello svedese hanno chiuso le due Jaguar di, oltre al compagno di team. Finale amarissimo per il portabandiera italiano, costretto al ritiro dopo un incidente tra la sua NIO la Dragon dial giro 7. Stagione da dimenticare per il piemontese, che torna a casa con un solo punto iridato conquistato nella prima gara stagionale.