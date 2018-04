Formula E, Vergne in Superpole a Parigi

Vergne, insomma, vuole approfittare di correre sul tracciato amico Des Invalides per allungare ancora di più in classifica. E l'impressione è che per gli altri sarà dura tenere il suo ritmo visto quanto fatto vedere in qualifica, dove è stato fin da subito il più veloce del gruppo. Una superiorità dovuta anche alla sua Renault, che vola pure nelle mani di Lotterer. L'unico in grado di potergli rendere la vita difficile è Sam Bird, costretto a vincere per non perdere altri punti mondiali. Tutti gli altri avversari più pericolosi, da Rosenqvist a Buemi passando per Di Grassi, dovranno al contrario risalire da lontano.



Il primo degli esclusi dalla Superpole è stato proprio Di Grassi, sesto, con D'Ambrosio, Buemi Turvey e Lopez a chiudere la Top 10. Qualifiche sottotono per Abt, mentre l'italo-svizzero Edoardo Mortara non è riuscito a fare meglio del 18° tempo, davanti soltanto al cinese Ma Qing Hua, che ha preso il posto del nostro Luca Filippi senza però fare meglio.



Niente qualifiche, invece, per Nelson Piquet jr, costretto a guardare gli altri a causa dei due incidenti nelle libere, che gli hanno impedito di scendere in pista per la pole. Troppi i danni alla sua Jaguar, che i meccanici non sono riusciti a sistemare in tempo. Per il brasiliano figlio d'arte si preannuncia una gara tutta in salita. Da seguire alle ore 16 in diretta su Italia 1 e Italia 2, con collegamento live da Parigi a partire dalle 15.