Formula E, Vergne: "Finale perfetto di una grandissima stagione"

15/07/2018

Jean-Eric Vergne esulta dopo il trionfo nel secondo E-Prix di New York, con cui a coronato una stagione trionfale: "Mi dispiace per il team che ha perso il titolo costruttori, ma per me è stata una grandissima annata, con un finale perfetto. Sono già pronto per l'anno prossimo e per continuare a battagliare". Volti sorridenti anche in casa Audi: "Siamo molto orgogliosi e molto grati per il lavoro fatto dal team - ha detto Daniel Abt - L'inizio è stato duro ma hanno lavorato sodo e ci hanno dato una grande macchina". Gli fa eco l'ormai ex iridato Di Grassi: "Secondo nel mondiale piloti e vittoria in quello costruttori? Chi l'avrebbe mai detto a metà stagione...".