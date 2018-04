Formula E, Venturi scommette sui piloti del futuro

31 marzo 2018

La Formula E è sempre a caccia di nuovi piloti per il futuro e c'è chi ha deciso di fare in proprio. La monegasca Venturi , infatti, ha lanciato il programma "Next Gen" con l'obiettivo di aiutare i giovani talenti a sfondare nel campionato delle monoposto elettriche. Al momento si punterà su otto giovani piloti tra cui Arthur Leclerc , fratello minore del pilota dell'Alfa Romeo-Sauber in F1, Charles. Insieme al francese, ci sono anche Dorian Boccolacci, vincitore di gare in GP3, Pierre-Louis Chovet proveniente dalla F4, i kartisti Louis Iglesias e Benjamin Cartery e i campioni di eSport Maxime Pain, Kevin Leaune e Gaetan Goarant.

"Vogliamo aiutare chi ha talento, ma non sempre trova la strada giusta per mostrarlo - ha detto il presidente di Venturi, Gildo Pastor - . Abbiamo spesso dato delle chance ai giovani in passato, come dimostra il nostro collaudatore in Formula E, Michael Benyahia, che ha solo 17 anni. Creare la Venturi Next Gen è il logico passo per continuare a scommettere sui giovani".



I piloti si divieranno tra simulatore e allenamento fisico e mentale nel training camp vicino al Principato di Monaco. Poi spazio alla tecnica, fino alla pratica in pista con vetture di Formula E. Maro Engel ed Edoardo Mortara sono avvisati.