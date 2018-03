Formula E: tra presente e futuro

Ma la vera regina del Salone elvetico è la “Gen2”: non perdetevi l’opportunità di vedere dal vivo la “batmobile”, la monoposto del futuro, protagonista delle prossime tre stagioni, a cominciare dalla quinta, quella della svolta. A poco più di una settimana dall’unveiling ufficiale, alla presenza del Presidente della FIA Jean Todt e, ovviamente, di Alejandro Agag, si parla tanto di questa nuova attesa protagonista, capace di performances molto interessanti che promettono bene e in grado di portare a termine un’intera gara, eliminando il cambio monoposto. La FIA ha però deciso di mantenere un elemento di strategia: il World Motor Sport Council, il Consiglio Mondiale del Motorsport, ha infatti stabilito che ai team sarà consentito di giocare con le diverse opzioni per quanto concerne la potenza del motore da utilizzare in gara. Si parla di due livelli di potenza che i piloti potranno utilizzare durante gli E-Prix.



Ciò che è già certo è che le nuove monoposto esprimeranno fino a 200 kiloWatt in corsa e 250 kW in qualifica, mentre si parla di circa 20-25 kW extra per il “power level” alto attivato, che dovrebbe consentire di abbassare mediamente di circa un secondo i tempi sul giro. Si è già ipotizzato che si potrebbe cominciare una gara nella modalità più bassa, poi passare a quella più alta quando necessario e poi magari terminarla con quella meno performante. Il pilota potrebbe gestire la gara con un bottone, o qualcosa del genere, in stile “push to pass”. Verranno effettuate delle simulazioni di gara in modalità alta durante i test già programmati per i Costruttori tra Marzo e Aprile. Poi simuleranno un intero E-Prix, probabilmente a Donington Park, con il nuovo format, tra Settembre o Ottobre, prima dell’inizio della Season 5, previsto per la prima o seconda settimana di Dicembre.



La formula dei nuovi E-Prix non premierà più il pilota autore del giro più veloce ma il punto extra verrà assegnato a quello che avrà guidato in modo più efficiente, in base ai nuovi parametri di gestione dell’energia.



Ma siccome lo spettacolo è fondamentale, l’obiettivo è quello di creare un nuovo format non troppo prevedibile. Il WMSC ha già confermato il programma dei weekend elettrici, che saranno ancora suddivisi in Prove Libere, Qualifiche ed E-Prix nella stessa giornata. Altri dettagli più precisi sulle modalità di potenza e altro verranno confermati a Giugno, dopo il prossimo meeting del Consiglio.



La curiosità cresce anche tra gli appassionati, che a Ginevra potranno ammirare la nuova monoposto di Nissan, con cui entrerà ufficialmente nella quinta stagione.



DS ha scelto invece di presentare al DS World di Parigi la sua nuova E-TENSE FE 19, con cui sarà al via come unico marchio francese tra i costruttori ufficiali FIA.



Audi, nel quartier generale di Neuburg, è invece già pronta per il primo test pre-stagionale della nuova e-tron FE05.



Insomma c’è un gran fermento per il futuro elettrico del Motorsport, senza dimenticare l’attuale stagione, una delle più combattute e imprevedibili della storia della Formula E. Il primo appuntamento è per questo weekend in Uruguay, a Punta del Este. Vi aspetto con Francesco Neri alle 15:55 per le Qualifiche e alle 19:40 per la Gara in diretta su Italia2. Per i più nottambuli c’è la replica alle 00:55 su Italia1.



E poi, mi raccomando, non mancate all’appuntamento del 14 Aprile con il primo storico appuntamento di Roma: tutti ci hanno provato, negli anni, ma nessuno era mai riuscito a portare lo spettacolo del Motorsport nella Capitale. La Formula E non la ferma più nessuno…