Formula E: svelata la seconda generazione di vetture

Il futuro è adesso: ecco a voi le vetture di Formula E di seconda generazione , che saranno protagoniste del campionato 100% elettrico a partire dalla stagione 2018/2019 . Il look delle nuove monoposto è semplicemente fantascientifico , qualcosa di mai visto prima su un'auto. Non si tratta di una mera operazione estetica: la Formula E è una monoposto pensata per essere il più efficiente possibile (molto scarica dal punto di vista aerodinamico), quindi non c'è motivo per cui debba assomigliare ad una Formula tradizionale.

Questa seconda generazione di vetture infatti è molto più "coperta" di quella attuale, più sinuosa e levigata, più adatta a fendere l'aria, oltre che più resistente agli scontri - frequenti - dei circuiti cittadini. Il frontale ricorda quello delle vetture LMP1, mentre l'Halo (l'anello di sicurezza voluto dalla FIA) con tanto di supporto luminoso le conferisce un look high-tech.



La parte posteriore è forse quella più rivoluzionaria: niente più “ala dritta”, ma due scivoli aerodinamici che sorreggono due flap all'altezza delle ruote posteriori. Le nuove monoposto verranno sempre fornite da Spark Racing Technologies, mentre le batterie, ricordiamo, verranno fornite da McLaren Applied Technologies, non più da Williams. Le nuove batterie avranno una capacità quasi doppia rispetto a quella attuale, che consentirà ai piloti di effettuare un gara intera senza cambiare monoposto.



La potenza invece passerà dai 270 CV ai 337 CV! Per ora possiamo solo ammirarne le immagini, ma la monoposto vera sarà svelata al pubblico il 6 marzo in occasione del Salone di Ginevra.



"Queste nuove auto rappresentano il futuro delle corse", ha commentato Alejandro Agag, CEO della ABB Formula E. "Insieme alla FIA abbiamo aggiunto un'importante pietra miliare con l’introduzione di queste monoposto, non vedo l’ora di vederle in pista."



Il Presidente della FIA Jean Todt ha aggiunto: "Sono sicuro che saranno tutti sorpresi dalle soluzioni futuristiche e avanzate di queste vetture. Sono molto orgoglioso che la FIA abbia avuto un ruolo in prima fila nello sviluppo di queste vetture, e non vedo l'ora di mostrare l'auto davanti al pubblico di Ginevra".



