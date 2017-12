Formula E: Rosenqvist vince gara2 a Hong Kong. Abt primo al traguardo, poi squalificato

Avrebbe potuto essere il miglior compleanno della sua vita. Lo champagne ha un gusto amaro per Daniel Abt che viene squalificato dalla gara due di Hong Kong dopo aver festeggiato la sua prima vittoria in Formula E. Poche ore di gioia che partono dagli auguri cantati via radio dopo gli scacchi e finiscono con un comunicato che dice: infrazione regolamentare per sigilli irregolari su invertitore e motore.



La cronaca della gara vede una safety car a fare il passo in partenza. Quando rientra, Rosenqvist, davanti al gruppo, scatta bene ma poi va immediatamente in testacoda. Il ritmo in vetta è di Mortara che contiene un Abt aggressivo. Buemi, partito dal fondo, risale. Dopo 8 giri è quindicesimo ma poi fatica a recuperare.



E' il giro 15 quando Di Grassi, dopo aver pressato a lungo Prost, s'infila deciso per la dodicesima posizione. Rosenqvist cerca il riscatto, dopo la figuraccia iniziale, passa Turvey per la settima posizione prima di puntare Vergne. Davanti Mortara si libera di Abt e allunga prima di effettuare il cambio macchina.



E' il venticinquesimo quando l'Audi di Di Grassi s'inchioda prima di ripartire direzione pit lane. Rientra, con la macchina carica, in diciassettesima posizione, penalizzato dal tempo perso, fermo in pista. Per Mortara gli ultimi giri sono un affare solitario, ha un buon margine su Abt e gestisce sapientemente l'energia. Abt prova ad avvicinarsi giocando anche la carta FanBoost.



A splancargli la pista è Mortara, che si gira a due dal termine. Ringrazia Abt e si gode la festa. Un paio di giri in parata per chiudere davanti a Rosenqvist e Mortara, prima di risvegliarsi in un incubo.



La vittoria va a Rosenqvist, Mortara secondo, sul podio sale Evans. Ed è nerissima la domenica di Luca Filippi. S'incastra all'inizio, poi perde parecchio tempo al box. La consolazione relativa sta nel sostegno del pubblico. Per la seconda volta da casa votano per lui e conquista più potenza col FanBoost. 5 secondi extra che non gli permettono di abbandonare il fondo della classifica di gara. Si ritira prima della bandiera a scacchi.