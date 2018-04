Formula E, ottavo round: è il turno di Parigi

20 aprile 2018

Dopo una gloriosa gara nella nostra capitale, è tempo per la Formula E di sbarcare in Francia il 28 aprile per la seconda tappa europea di questo campionato 100% elettrico. Siamo nel centro di Parigi, distanti solo un chilometro dalla torre Eiffel: uno scenario (visivamente) spettacolare, merito di un circuito che abbraccia letteralmente Les Invalides, un complesso che comprende, tra l’altro, il Musée de l'Armée e la tomba di Napoleone.

Il tracciato è uno dei più corti della storia della Formula E, ma è arduo e tecnico. Una vera sfida per i piloti, sia a causa della carreggiata ridotta, sia per l’asfalto poco omogeneo e disconnesso. È lungo 1.930 metri, conta 14 curve - quasi tutte strette - e rende i sorpassi molto difficili; ma questo non significa che non ce ne siano. Anzi, la scorsa stagione abbiamo visto sorpassi azzardati, aggressivi, spettacolari: il punto migliore è in fondo al lungo rettilineo (quello della partenza) tra curva 14 e curva 1, sulla Rues des Invalides. Una strada stretta e disconnessa, dove è facile bloccare in staccata, che passa proprio davanti alla fermata della metro Varenne.



Abbiamo visto sorpassi "inventati" anche tra curva 4 e 5, la difficilissima chicane posta dopo la tomba di Napoleone. Il tratto successivo, poi, vanta un manto stradale piuttosto liscio che permette ai piloti di staccare al limite prima del tornante di curva, una curva stretta e lenta che porta al secondo rettilineo più lungo del tracciato. La pitlane è forse la più spettacolare della stagione: è collocata nel parco Esplanade Des Invalides, sull’Avenue Du Maréchal Gallieni, tra il complesso sportivo e il Museo dell’Air France. Un parco verde, arioso, situato a poche decine di metri dalla Senna e che termina sul ponte Alessandro III. Noi siamo pronti per questo ottavo round nel centro di Parigi, e voi?