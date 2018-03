Formula E, nuovi biglietti prato gratuiti per l'E-Prix di Roma

22 marzo 2018

Ogni giorno che passa cresce l'attesa per il debutto della Formula E a Roma. L'E-Prix in programma sabato 14 aprile sulle strade dell'Eur ha già fatto registrare il tutto esaurito (venduti i 15mila biglietti previsti per le tribune) tanto che gli organizzatori, vista l'elevata richiesta di tagliandi, hanno deciso di realizzare delle zone "prato" aperte gratuitamente al pubblico. "Sarà possibile accedere a delle zone prato all'interno del perimetro del circuito che offriranno una parziale visibilità della pista. In queste zone saranno allestiti maxi-schermi per seguire la gara oltre a zone di intrattenimento e di ristoro da cui poter acquistare cibo e bevande. Per assicurarsi gratuitamente un titolo di accesso si prega di visitare il sito http://info.fiaformulae.com/it/rome/", si legge nell'annuncio ufficiale.