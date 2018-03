Formula E, Nissan pronta alla sfida elettrica

7 marzo 2018

“Nissan sta portando in pista le competenze acquisite nelle tecnologie elettriche stradali. La competizione nel campionato di Formula E si fa sempre più agguerrita e non vediamo l’ora di raccogliere la sfida ingegneristica senza precedenti che ci aspetta. Partiremo alla pari con i nostri avversari, dato che nella quinta stagione tutti i costruttori metteranno in campo una vettura completamente nuova“, ha detto il direttore di Motorsport Nissan, Michael Carcamo.



Quello della Formula E è anche il palcoscenico ideale per quelle che saranno le auto del futuro. “Nissan è orgogliosa di essere in prima linea nell’innovazione della mobilità elettrica stradale e il nostro prossimo obiettivo è trasferire le nostre competenze EV al motorsport. Avere la possibilità di gareggiare nei centri delle più importanti città del mondo è un’occasione perfetta per dare una dimostrazione pratica della Nissan Intelligent Mobility”, le parole del responsabile delle prestazioni José Munoz.



Per vedere la Nissan in pista, comunque, bisognerà attendere ancora un po'. Per gustarsi dal vivo le emozioni del campionato, invece, basterà attendere l'E-Prix di Roma il 14 aprile all'Eur. Giusto dopo la tappa di Punta del Este del 17 marzo, tutta in diretta su Italia 2 e Italia 1.