Formula E, nel 2018-2019 arriva il team HWA

9 maggio 2018

"La Formula E rappresenta una disciplina dalla competizione estremamente serrata, si tratta di una sfida che siamo molto contenti di raccogliere. HWA AG è il team di maggior successo nella storia del DTM, l'obiettivo è di proseguire questa storia vincente in Formula E», "Le gare su circuiti cittadini, nel cuore di alcune delle più grandi e importanti città al mondo ci offrono tante opportunità di attrarre un pubblico completamente nuovo e accendere l'interesse sulle corse e sulle tecnologie sostenibili per il futuro. Insieme alla feroce competizione in pista, è la piattaforma migliore per dimostrare le nostre competenze chiave su scala globale e misurarci contro i migliori", ha detto l'ad del'azienda tedesca fondata da Hans Werner Aufrecht, Ulrich Fritz.



Non potrebbe che essere soddisfatto anche il Ceo della Formula E, Alejandro Agag, che vede aumentare il numero di partecipanti alla sua creatura: "La Formula E non ha solo un nuovo aspetto e un'identità visiva unica per la Stagione 5, con la macchina di nuova generazione, abbiamo anche notizie avvincenti, con il nuovo team HWA AG. Ripaga, vedere un nome sinonimo di competizioni aggiungersi alla già impressionante lista sempre più ampia di squadre e costruttori impegnati in Formula E. HWA ha un curriculum provato in altre categorie e non c'è dubbio spingeranno per ripetere simili risultati in Formula E, nel momento in cui ci apprestiamo a entrare in una nuova era di corse interamente elettriche".