Formula E, Monaco potrebbe tornare in calendario e con il tracciato intero

9 marzo 2018

La Formula E per la prima volta nella sua storia potrebbe corrersi sullo stesso identico tracciato della Formula 1. E non un tracciato qualunue. Si tratta di quello di Monaco-Montecarlo , che finora è stato usato dalle monoposto del campionato elettrico solo nella parte frontemare che dalla curva di Sainte Devote scende nella zona del porto e delle piscine per risalire sul rettilineo di partenza.

Dalla stagione 2018-2019, invece, si potrebbe adottare il percorso completo che utlizzano i vari Vettel e Hamilton, anche grazie all'introduzione delle macchine più performanti e "resistenti" della Generation2, e rivedere in calendario la gara del Principato, con cui c'è già un accordo di massima. Sicure di esserci sono Hong Kong, Marrakech, Mexico City, Parigi, Roma (quest'anno prevista per il 14 aprile sulla pista dell'Eur), Berlino, Zurigo e New York. Possibile il nuovo ingresso di Doha e di Riyadh. "Stiamo verificando cinque diverse località in Medio Oriente - ha ammesso il grande capo della FE, Alejandro Agag ad Autosport - . Presenteremo il calendario a giugno anche se avremmo voluto farlo prima". Si fanno anche i nomi di Beirut e Cairo, oltre alla più volte posticipata San Paolo, Birmingham e un tappa cinese.