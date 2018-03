Formula E, Mexico City: il circuito jolly della stagione

Dicevamo: asfalto liscio e tanto spazio, tantissimo spazio, che matematicamente si converte in sorpassi. Il circuito è stato riadattato per la Formula E: la prima curva a destra è una sorta di “imbuto selettivo” dove tutti si lanciano e in pochi ci passano. C’è un po’ d’erba all’esterno e un muro di gomme pronto ad abbracciare chi esagera, due trabocchetti che la scorsa stagione ci hanno fatto venire i peli dritti. La mia preferita, però, è la lunga curva verso destra che porta alla prima chicane: c’è molto margine per sferrare un attacco all’esterno, ma l’asfalto è sporco e polveroso, quindi sarà facile vedere tentativi folli di sorpasso e monoposto di traverso. Dopo la prima chicane si entra nella parte più tecnica del circuito, all’interno dello stadio, dove troviamo un tripla curva a sinistra in percorrenza che mette a dura prova il bilanciamento delle vetture.



Un po’ bumpy in uscita (significa che ci sono dei dossi), un’ultima chicane stretta, da tagliare il più possibile, e ci si lancia verso una lunghissima curva che porta sul rettilineo principale. 2.093 metri e 17 curve di circuito dove tutto è possibile: Lucas Di Grassi sulla sua Audi la scorsa stagione è partito quindicesimo ed è arrivato primo, le due Mahindra si sono scontrate all’interno dello stadio, e Jean Eric Vergne ha risposto agli attacchi di Bird come Alì ha fatto con Foreman. Siamo carichi per questo Mexico E-Prix (diretta sabato alle ore 23 su Italia 2, replica alla 1 su Italia 1), penultima tappa del Sud America, prima di sbarcare in Europa, in Italia, con il primo storico E-Prix di Roma.