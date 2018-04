Formula E, Mercedes colora di blu Piazza di Spagna

12 aprile 2018

Sarà un fine settimana elettrizzante quello che offrirà il 14 aprile, tra l'altro, l'occasione per la presentazione della smart EQ fortwo e-cup, il primo trofeo monomarca 100% elettrico, una nuova porta d’ingresso per scoprire il lato più divertente della mobilità a zero emissioni. La rivoluzione della mobilità elettrica parte proprio da una città come Roma, dove una tradizione lunga secoli di storia incontra l'innovazione della mobilità del futuro.



E sotto il brand EQ arriverà una nuova generazione di automobili 100% elettriche. Una famiglia che ha già la sua prima ambasciatrice con la smart EQ fortwo e forfour, la soluzione intelligente e a zero emissioni per la mobilità urbana, che proprio in Italia ha trovato i suoi più grandi fan. EQ, il nuovo marchio di prodotti e tecnologie elettrificate della Stella, è la sintesi di un nuovo concetto di mobilità elettrica ed intelligente.



Design affascinante, piacere di guida sorprendente, massima sicurezza e versatilità nell'utilizzo quotidiano sono i valori identificativi del marchio EQ per trasmettere emozione e intelligenza. Allo stesso tempo, EQ è il principale driver di un ecosistema di mobilità elettrica intelligente integrato attraverso prodotti, servizi, tecnologie e innovazione: dalle automobili ai wallbox di ricarica, passando per i servizi di charge dedicati e gli accumulatori di energia domestici.