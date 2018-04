Formula E: Mediaset è pronta per Roma, 15 camere esclusive

4 aprile 2018

Tra dieci giorni, con l’E-Prix di Formula E trasmesso in oltre 50 paesi, Roma tornerà al centro del mondo.

Sabato 14 aprile, la capitale italiana ospiterà per la prima volta in assoluto una gara automobilistica di un campionato mondiale, vedrà le monoposto elettriche sfrecciare sull’asfalto cittadino dell’EUR, in uno scenario irripetibile che mescolerà la storia e il fascino della Città Eterna alle tecnologie più avanzate.



Sarà Mediaset a trasmettere in esclusiva in chiaro e in alta definizione l’intera programmazione di qualifiche e gare: oltre 5 ore complessive distribuite su Italia 1 HD, Mediaset Italia 2, in live streaming su Sportmediaset.it (sito e app) e in HD sul satellite attraverso la piattaforma TivùSat. Per l’occasione, la tv di Cologno Monzese allestirà uno studio direttamente dentro al circuito, sulla terrazza del Palazzo dei Congressi, dal quale verranno trasmessi il pre e post gara oltre che la telecronaca live dell’evento. Inoltre, integrerà la già imponente produzione FIA (che conta diverse telecamere aeree tra cui un elicottero), con 15 telecamere esclusive, su un totale di 60: una copertura televisiva senza precedenti.

Infine, novità assoluta, i telespettatori potranno assistere al debutto televisivo della “Mixed Reality”, un progetto “Vandone Film”, in collaborazione con Mediaset, che permetterà di miscelare riprese reali con realtà virtuali ad altissima risoluzione: una tecnologia mai vista prima in tv in Italia.



L’E-Prix di Roma è la settima tappa del Mondiale “Formula E”, il Campionato delle velocissime monoposto elettriche che per questa e per le prossime due stagioni, con un’opzione sulle successive tre, sarà visibile in chiaro solo sulle Reti Mediaset.



Claudio Brachino, direttore di Videonews, testata giornalistica di cui fa parte la struttura Motori di Mediaset, dichiara: “La Formula E, emblema di ecosostenibilità e impatto ambientale zero, è considerata il Mondiale del futuro. In questo senso Mediaset, da sempre attenta agli sviluppi e alle tendenze della società, ha fatto una scelta avanguardistica, stipulando con la Formula E un contratto di 3 anni estendibili a 6. Abbiamo puntato sul futuro, il mondo va verso questa direzione. Le tribune dell’E-Prix romano sono già sold out, ma noi schiereremo una squadra di giornalisti e tecnici tale da far vivere al telespettatore le stesse emozioni di chi assisterà alla gara dal vivo: innovazione e storia, l’E-Prix di Roma su Italia 1 entusiasmerà anche i nostalgici del rombo.”



Il circuito romano misura 2,8 km (il secondo più lungo del Mondiale), ai box sono attese celebrità internazionali e, nonostante gli organizzatori abbiano allestito diverse aree per assistere alla corsa, i ticket sono stati polverizzati in pochissime ore.

Chi non avesse comprato un tagliando in tribuna e volesse partecipare all’evento dovrà necessariamente ottenere un titolo di ingresso previa registrazione sul sito ufficiale www.fiaformulaE.com, nella sezione Rome E-Prix: all’EUR, il giorno dell’evento, non verrà rilasciato alcun biglietto. I tagliandi (tribuna o gratuiti) dovranno essere ottenuti solo attraverso i canali ufficiali, sono tutti nominali, dotati di codice a barre univoco e dovranno essere esibiti assieme al documento d’identità.



(segue programmazione)



LA PROGRAMMAZIONE DELL’ePRIX DI ROMA DI FORMULA E – Sabato 14 aprile 2018

- Ore 10.15 – Mediaset Italia 2: “Studio Roma”, con Ronny Mengo, Irene Saderini, Claudia Peroni e Fabiano Vandone

- Ore 10.30 – Mediaset Italia 2: diretta prove libere 2 Formula E, con telecronaca di Nicola Villani e Francesco Neri

- Ore 11.15 – Mediaset Italia 2: “Studio Roma”, con Ronny Mengo, Irene Saderini, Claudia Peroni e Fabiano Vandone

- Ore 12.40 – Italia 1 e Mediaset Italia 2: “Studio Roma”, con Ronny Mengo, Irene Saderini, Claudia Peroni e Fabiano Vandone

- Ore 14.00 – Italia 1 e Mediaset Italia 2: differita qualifiche Formula E, con telecronaca di Nicola Villani e Francesco Neri

- Ore 15.00 – Italia 1 e Mediaset Italia 2: “Studio Roma”, con Ronny Mengo, Irene Saderini, Claudia Peroni e Fabiano Vandone

- Ore 16.00 – Italia 1 e Mediaset Italia 2: diretta gara Formula E, con telecronaca di Nicola Villani e Francesco Neri

- Ore 17.00 – Italia 1 e Mediaset Italia 2: “Studio Roma”, con Ronny Mengo, Irene Saderini, Claudia Peroni e Fabiano Vandone



Inviati ai box per collegamenti e contributi live durante tutta la giornata di gare Anna Capella, Alessandro Cracco e Marta Rigoni.