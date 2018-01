Formula E, Marrakech: pista, palme e vie cittadine

Non mancano le vie cittadine, come la maestosa Avenue Mohammed VI, utilizzata per il lungo rettilineo dopo curva 10, e la Route d’Ourika, che costeggia le mura dei giardini reali di Agdal, patrimonio dell’UNESCO. È un circuito che piace molto ai piloti, per via della sua natura tecnica e per la varietà di curve, ma soprattutto è bello per chi guarda la gara, visto che le possibilità di sorpasso sono quasi infinite.



Non mancano le insidie, come il “dossetto” a metà di curva uno e quel muro “molto molto vicino” che si trova proprio all’esterno di curva 7. La stagione scorsa abbiamo visto sorpassi di traverso all’esterno, piloti che decollavano sul cordolo altissimo dell’insidiosa chicane e staccate al limite con tre auto appaiate che cercavano di entrare nella stessa curva. Non mi aspetto niente di meno...