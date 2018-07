Formula E, le macchine della Gen2 arrivano su Real Racing 3

14/07/2018

Continua la collaborazione tra EA e la Formula E. I due partner hanno infatti confermato che le monoposto elettriche della Gen2 sbarcheranno su Real Racing 3, il popolare videogioco per smartphone. I fan avranno così la possibilità di mettere alla prova le futuristiche vetture che scenderanno in pista nella Stagione 5 del mondiale 100% elettrico, con il loro look innovativo e la presenza dell'halo che caratterizzerà la visione on-board.