Formula E: il mondiale 100% elettrico è sempre più entusiasmante

Quattro E-Prix già portati al traguardo e siamo davvero #bellicarichi ! Prima di tutto, vogliamo ringraziare tutti gli appassionati e non solo per i tanti commenti che ci arrivano anche via social ( #FESportmediaset ). Per l'entusiasmo con cui il pubblico ha accolto questa innovativa Formula E sui canali Mediaset (Italia 1 e 2) e anche qui sul sito sportmediaset.it . Lo spettacolo del mondiale 100% elettrico del 2018 è appena iniziato, ma stiamo già lavorando per realizzare un grande evento televisivo da non perdere ... Infatti il 14 aprile su Italia 1 ci sarà la prima gara della Formula E in Italia . Una prima assoluta per le quattro ruote sull'inedito tracciato realizzato tra le storiche vie di Roma ! Dove le nostre telecamere saranno puntate sulle monoposto del futuro, impegnate in questa corsa davvero epica. E in attesa della gara nella Capitale , vedremo come si comporteranno i piloti nelle prossime gare di Mexico City (3 marzo) e Punta del Este (17 marzo) . Ecco allora un primo punto della situazione guardando i risultati e le attuali classifiche iridate ...

Andiamo con ordine. Fine del quarto round e la Formula E lascia il Cile e si prepara per il Messico. Gli equilibri tra DS, Techeetah e Mahindra, si spostano, ma di poco. Sono loro per ora i team da battere. Mentre la Renault di Buemi rincorre (veloce) e Audi soffre a causa di problemi di affidabilità.

Dopo il campo di battaglia di Santiago del Cile, che vanta l’asfalto peggiore di tutta la stagione, abbiamo avuto ulteriori conferme e qualche sorpresa. La conferma più evidente è che Jean-Éric Vergne (Jev per gli amici) è un martello, costante, calmo, e capace di mettersi dietro tutti quando la situazione è quella giusta. E così Jev è in testa al campionato con 71 punti. Ora sappiamo anche che la Techeetah nera e oro non ha nulla da invidiare alle migliori vetture in gara: ne è la prova il secondo posto di André Lotterer, un uomo che saprebbe portare al limite anche un trattore, e che non si è fatto problemi a bussare al proprio compagno di squadra, lasciando team e spettatori con i peli dritti.



Il tedesco ci ha messo un po’ a capire come vanno guidate queste difficili monoposto, ma il weekend cileno pare avergli dato la scossa. Felix Rosenqvist questa gara l’ha patita a causa di una qualifica difficile, ma non è fuori forma, tutt’altro: il suo quarto posto è dovuto al fatto che davanti (e dietro di lui) aveva degli ossi duri con cui fare a spallate; ma la sua rimonta è encomiabile. E comunque è secondo in campionato, con 66 punti, ed è calmo e freddo, da buon nordico, ma anche un po’ irruente, consapevole delle sue capacità e di quelle della (fortissima) Mahindra bianca e rossa.



Solido Sam Bird e veloce la sua DS Virgin viola, capace di volare nelle condizioni giuste, ma anche di soffrire quando non tutti i tasselli del puzzle combaciano. L’inglese però sembra saper sopperire ad una messa a punto non perfetta, tamponando sempre la situazione e fermandosi lì, aggrappato alla zona hot del campionato, con 66 punti e un terzo posto che non vuole cedere. Anche perché dietro di lui la Renault E-Dams azzurra di Sébastien Buemi sta correndo veloce: per ora il pilota è quarto, con 33 punti, ma il campionato è ancora lungo e lui in gara è capace di scalate formidabili, come sempre ce ne ha regalate. È tempo per Audi Sport, invece, di cambiare registro. Sfortunato Abt, perseguitato da problemi il campione in carica Di Grassi, unico pilota con 0 punti in campionato.



Il Messico potrebbe essere la svolta, ma è senza dubbio una stagione in salita per il team tedesco. Con grande gioia abbiamo visto anche una FIA di maniche larghe, almeno per quanto riguarda i sorpassi in gara. Ruota a ruota, spinte, carbonio contro kevlar: solo spettacolo e niente penalità o punizioni, il sorpasso azzardato viene incentivato e premiato. Bene così. Ancora un piccolo appunto riguardo alla nuova regola del cambio auto, non più vincolato dalla sosta minima obbligatoria: non ci sono stati intoppi, certamente un bene per la sicurezza, e i piloti se la sono giocata al decimo di secondo nonostante le differenze di statura. E bisogna ammettere che, malgrado le iniziali perplessità, la nuova regola aggiunge del peperoncino extra a metà gara. Il più veloce? Vergne, con 46,847 secondi, secondo Felix Rosenqvist con 47,138 e terzo Lotterer con 48,372. Non vediamo l’ora di assistere allo spettacolo che ci riserverà il tracciato di Messico City...