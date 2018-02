Formula E, il FanBoost fa discutere

21 febbraio 2018

La Formula E non è uno scherzo e più passano le gare, più si sta rivelando una faccenda seria. Anche per i piloti, non solo per i grandi costruttori che vi partecipano con non pochi investimenti. Per questo le parole di Daniel Abt , che accusava presunti "brogli" nelle votazioni per il "FanBoost" , definendo una "catastrofe" la manipolazione del sistema che assegna più energia ai tre piloti più votati dagli spettatori tv, soprattuto a Santiago del Cile, non sono andate giù al Ceo del campionato, Alejandro Agag .

“Il sistema del FanBoost è costantemente monitorato e aggiornato per rendere sicura la verifica degli utenti e credibile la votazione. Sin dalla prima stagione abbiamo cercato di implementarlo seguendo le indicazioni dei team. Da allora oltre un milioni di tifosi si sono espressi e i numeri sono in crescita come la popolarità della Formula E. Non deve sorprendere che i più votati siano i nomi conosciuti, o comunque quelli che lottano per il titolo e per i singoli successi come Buemi, Vergne, Di Grassi o Piquet. I fan prediligono coloro che si trovano nelle prime posizioni per influenzare il podio. È anche interessante vedere come i driver scelti cambino a seconda del Paese. Ad esempio Lopez è stato votato a Santiago per le origini sudamericane o Filippi ad Hong Kong perché corre per la NIO che è una squadra cinese”, ha detto il manager spagnolo.