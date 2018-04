Formula E, GP di Roma possibile per i prossimi tre anni

12 aprile 2018

Roma e Formula E , binomio possibile anche nei prossimi tre anni. Mentre cresce l'attesa per l'esordio della capitale nel campionato di ABB FIA Formula E, si susseguono le indiscrezioni per una possibile replica già l'anno prossimo. Voci che fanno seguito alle dichiarazioni di Alejandro Agag , Ceo Formula E per cui "c'è già una data per un GP di Formula E l'anno prossimo a Roma, ma non c'è ancora un accordo".

Agag ha accennato che quindi dipende da "come va l'evento di quest'anno" per "poi decidere per l'anno prossimo". Parole alle quali si aggiungono quelle, dette all'Ansa, di Renato Bisignani, direttore della Comunicazione della Formula E. "Abbiamo una delibera comunale con Roma Capitale ed Eur Spa per i prossimi tre anni - ricorda Bisignani -, ma il calendario lo presenteremo a giugno come consuetudine e cosi' anche le date per un eventuale altro GP di Formula E nella capitale, con la speranza che questa prima tappa romana sia di successo per includerla anche nella prossima stagione". Sarebbe confermato, per le prossime tappe romane, il mese di aprile ed il circuito all'Eur.