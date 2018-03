Formula E, Filippi vuole ripartire da Roma

27 marzo 2018

“Mi sentirò addosso una chiara responsabilità. Di solito mi ha sempre fatto bene, quindi ben venga. Venerdì e sabato saranno due giornate molto intense per me e, oltre alla mia famiglia, probabilmente avrò due ospiti molto speciali che mi seguiranno”, ha detto a formulapassion.it.



Roma potrebbe essere il bivio del campionato di Filippi. “La Formula E è molto tecnica e difficile, e tutti i dettagli sono molto importanti. Non mi sento di aver fatto grandi errori, ma questa è una serie dove già il fatto di non avere esperienza pesa abbastanza. Inoltre la nostra vettura è buona ma non è la migliore, e questo certo non è un punto a nostro favore. Per avere un buon fine settimana, quindi, bisognerebbe veramente fare un weekend perfetto, e ancora non ci sono riuscito. In più, il livello è veramente alto, gli altri piloti sono tutti bravi e per la maggior parte sono anche molto esperti. Però, di positivo, c’è che quando guido la macchina senza pensarci su tanto, come ho fatto a Hong Kong, riesco a sentirmi meglio. Adesso sono in quella fase nella quale sto iniziando a prenderci veramente la mano, ma al contempo ragiono ancora un po’ troppo”, ha aggiunto.