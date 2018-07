Formula E, E-Prix New York: Vergne è campione del mondo

14/07/2018 di DANIELE PEZZINI

Dopo la penalità in qualifica sembrava destinato a dover rimandare la festa e invece JEV ce l'ha fatta: la "Season 4" del mondiale 100% elettrico è sua. Il francese ha completato una rimonta pazzesca dal fondo della griglia fino a quel 5° posto che gli ha consentito di racimolare i 10 punti necessari a distanziare in maniera definitiva Sam Bird, solamente 9° dopo una qualifica complicata e una gara altrettanto difficile, in cui la sua DS Virgin è sembrata avere problemi di gestione della batteria, mentre la Techeetah volava.



Tre vittorie, altri due podi e una costanza di rendimento strepitosa per Vergne, che nella splendida cornice di Brooklyn si è goduto un trionfo meritato al termine di una stagione lunga e spettacolare, che si concluderà domenica con la seconda gara in programma nella Grande Mela, quando per lui arriverà la meritata passerella.



Il neo-campione ha oscurato, in parte, la splendida gara dell'ormai ex iridato Lucas Di Grassi, che ha portato a casa il secondo successo consecutivo completando anche lui una rimonta pazzesca dall'11esima casella in griglia. Il successo è arrivato al termine di uno splendido duello (con tanto di tamponamento) con il compagno di team Daniel Abt, a lungo leader della corsa, a conferma di uno strapotere Audi che sicuramente starà facendo crescere i rimpianti all'interno del team per una prima parte di stagione da dimenticare. Bel 3° posto anche per il poleman Seb Buemi, partito bene ma non in grado di arginare la foga delle due monoposto tedesche.