Formula E, è partito il countdown per l'E-Prix di Roma

30 marzo 2018

Si scaldano i motori della macchina organizzativa che porterà Roma e il quartiere Eur ad accogliere la tappa italiana del Campionato ABB FIA Formula E, in programma il prossimo 14 aprile. Una manifestazione sportiva, unica nel suo genere, che porterà la Capitale nuovamente al centro del mondo con la trasmissione della gara in 50 paesi e un’audience a livello internazionale di oltre 20 milioni di spettatori. E in Italia Mediaset trasmetterà tutto in diretta. A tre settimane da uno degli eventi sportivi più attesi della stagione, in particolare da martedì 3 aprile, inizieranno una serie di lavori di allestimento del circuito cittadino, dei box e delle tribune, e che proprio per limitare l’impatto per la circolazione urbana e i disagi per i cittadini, avranno luogo la notte , a partire alle 20.30 e fino alle 5.30 del mattino. Già da mesi, gli uffici tecnici di Roma Capitale e dell’Agenzia Roma Servizi per la Mobilità sono al lavoro per progettare e ridurre al minimo i disservizi verso i cittadini e i turisti.