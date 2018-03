Formula E, di Grassi penalizzato: Super Pole a Vergne

E' durata poco la gioia di Lucas di Grassi per aver conquistato la Super Pole del round di Punta del Este del campionato di Formula E . La direzione gara, infatti, ha penalizzato lui, Lynn, Turvey ed Evans. Così davanti a tutti partirà Vergne, che aveva chiuso in quinta posizione. Per il francese anche 3 punti per la classifica generale. Lontani dalle prime posizioni i nostri Luca Filippi ed Edoardo Mortara, finiti fuori dalla top 10.

Come detto, la direzione gara ha stravolto la classifica penalizzando di Grassi, Lynn e Turvey per aver colpito il birillo interno di una chicane, mentre Evans è stato squalificato (partirà 16°) per vettura sottopeso. Il migliore dei non qualificati alla Super Pole era stato il vincitore del Messico, Abt, poi ripescato al quinto posto.



Niente da fare per Filippi e Mortara, con l'italo svizzero obbligato a rifare il suo giro veloce dopo essersi trovato alle spalle di Heidfeld quando il tedesco ha sbattuto, costringendo gli organizzatori a esporre la bandiera rossa. Mortara è stato poi "graziato" delle dieci posizioni di penalizzazione che gli erano state inizialmente comminate per aver cambiato la "cellula di sicurezza". Tre posizioni sono invece state inflltte a Filippi per non aver rallentato durante le prove libere 2 in regime di bandiera rossa. Al termine della rivoluzione della classifica, Mortara figura al 13° posto e Filippi al 15°.



Ancora peggio è andata a Nicolas Prost, Nick Heidfeld e Nelsinho Piquet nei rispettivi gruppi. Il figlio del plurititolato di F1, Alain, è andato a sbattere prima di completare il suo giro veloce, piegando la sospensione anteriore sinistra, mentre il tredesco ha picchiato a due curve dalla fine e il brasiliano, altro figlio d'arte, lo ha imitato poco dopo. Per loro inevitabile il fondo della griglia.



Alle ore 20 il via della gara, tutta da vivere in diretta su Italia 2 a partire dalle 19.40 circa. Replica alla 1 su Italia 1. Poi ci si trasferirà a Roma per l'attesissimo evento del 14 aprile.