Formula E: Buemi in pole a New York, Vergne partirà dal fondo

Il penultimo atto del mondiale si è aperto dunque con una sorpresa che potrebbe anche rivelarsi decisiva nella lotta iridata. Un aggiornamento che, stando a quanto comunicato dal team cinese, era dovuto a ragioni di affidabilità, è stato invece ritenuto illecito dai commissari: entrambe le Techeetah sono state dunque costrette a retrocedere in fondo alla griglia. Brutta botta per Vergne, che per altro aveva ottenuto il miglior tempo assoluto della fase a gruppi: dovrà difendere il primo posto in classifica scattando dall'ultima fila insieme al compagno di team.

Sorride invece Seb Buemi, che ha dominato la superpole rifilando distacchi importanti agli altri quattro piloti in lotta con lui: + 0''554 per Evans, + 1'010 per il compagno in Renault, Nico Prost, + 1''480 per la Dragon di D'Ambrosio, addirittura oltre i due secondi e mezzo il ritardo della Audi di Daniel Abt, autore di un errore abbastanza clamoroso nel giro lanciato. Solo 11° il suo compagno Lucas Di Grassi.



Alle qualifiche non ha preso parte il pilota della NIO, Oliver Turvey, a causa di un problema alla mano sinistra riscontrato dopo un brutto contatto contro il muro avvenuto nel corso della seconda sessione di libere.

La buona notizia per il francese è che il suo unico rivale per il titolo,(attualmente a - 23), non sarà molto lontano da lui in griglia. Il britannico della DS Virgin ha chiuso infatti col 14° crono e si è dovuto accontentare di una deludente settima fila. La prima battaglia del weekend newyorkese si consumerà dunque nelle retrovie, almeno in partenza.