Formula E: Bird trionfa nell'E-Prix inaugurale di Hong Kong

Nel primo E-Prix di Hong Kong vince in solitaria Sam Bird sulla DS Racing , tagliando il traguardo con un oltre dieci secondi dalla coppia Vergne-Heidfeld che completa il podio. Dopo un clamoroso incidente al via, la svolta arriva al giro 20 - durante i cambi auto - quando Bird passa Vergne (partito in pole) andando a dominare la gara. Il campione in carica Di Grassi chiude terzultimo, mentre Filippi si prende la piazza 12. Mortara nella top ten, 9°.

di ANNA CAPELLA

Sam Bird firma la prima di Hong Kong. La partenza è affare di Vergne che dalla pole conduce ma non ha nemmeno il tempo di spingere e Lotterer si incastra in curva incolonnandone quattro. Bandiera rossa, che vuol dire ripartenza in coda dietro alla safety car. Vergne si ripete mentre dietro le Audi fanno a spallate. Al quinto arriva il primo confronto muscolare: Buemi attacca Di Grassi, tenta un'improbabile linea interna, ma il brasiliano chiude deciso. Non si passa. Mentre Bird s'incolla a Vergne che non cede, Abt pressa Turvey per il podio. Il panorama di Di Grassi cambia al sedicesimo: il campione del mondo rientra con un problema ed è costretto ad anticipare il cambio macchina, il che, tradotto, significa una rimonta impossibile.



Al ventesimo Bird infila Vergne, lo fa con cattiveria e tecnica, quella che perde con una manovra insensata finendo lunghissimo nel cambio macchina. Errore che gli costa un drive through ma non la leadership della gara. L'urlo immancabile di Buemi arriva al ventiquattresimo. E' fermo, ma riesce a ripartire e si ritrova in coda, bloccato al tredicesimo posto. Mentre Vergne e Heidfeld si spintonano per la seconda posizione, Bird allunga e si prende la prima vittoria di stagione. Vergne contiene Heidfeld che chiude il podio. E' un esordio complicato quello di Luca Filippi: parte indietro, sconta un drive through, fatica a risalire nonostante il fanboost. Chiude dodicesimo. Pronto a rifarsi di domenica.