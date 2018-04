Formula E, anche Biaggi sarà a Parigi

23 aprile 2018

Ci sarà anche Max Biaggi all'E-Prix di Parigi (in diretta sabato 28 aprile alle 16 su Italia 2) e farà parte del team Venturi. Non come pilota, certo, ma come ambasciatore della squadra monegasca impegnata nella settima tappa del campionato di Formula E. L'ex motociclista romano era sceso in pista proprio con una monoposto elettrica in occasione della recente gara della Capitale dopo aver saggiato anche il simulatore dello stesso team del presidente Gildo Pastor.