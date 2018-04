Formula E a Roma: vi presentiamo il Circuito dell'EUR

L'architettura monumentale della zona dell'EUR convive con quella di edifici più moderni. I musei - tra i quali cui quello della Civiltà Romana e il Museo Nazionale dell'Alto Medioevo - godranno di uno sguardo sul futuro quando le avveniristiche vetture 100% elettriche sfrecceranno su Via Stendhal.



Il circuito è lungo 2,7 km (il secondo più lungo della stagione) e conta ventuno curve, tra cui un tornante insidioso, tratti tortuosi e due curvoni speculari veloci, uno in salita e uno in discesa. Ed è proprio alla discesa di Viale dell'Industria, dopo la curva 4, che le monoposto toccheranno le velocità più alte prima di tuffarsi nella stretta curva a sinistra che porta sotto il cavalcavia che sorregge Via Cristoforo Colombo. La pista si stringe e poi accelera di nuovo attraversando il Salone delle Fontane: un'area che ospita esposizioni e convention, caratterizzata da un ingresso imponente ornato di gradinate in marmo e fontane decorate con mosaici. Affrontata la curva 10 si punta ancora verso Piazza Marconi, dove sorge la stele di cemento armato alta 45 metri ideata da Arturo Dazzi. Le auto passano proprio sotto l'obelisco, in curva 11 e 12, per poi saettare verso il rettilineo di partenza, differente da quello d’arrivo.



La bandiera a scacchi verrà sventolata ben nove curve più in là, dopo il tornante e il tratto serpeggiante che attraversa Viale della Civiltà Romana. Qui si trovano anche la pitlane e i box, proprio attorno al Palazzo dei Congressi, edificio che nel 1960 ospitò la cerimonia inaugurale della cinquantasettesima sessione del Comitato Olimpico Internazionale, mentre oggi accoglie mostre, convegni e seminari. Il FormulaEday di Roma sarà in diretta streaming su Italia1 a partire dalle 12.40. Belli carichi per la gara che segnerà la storia.