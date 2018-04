Formula E a Roma per i prossimi 5 anni

14 aprile 2018

Roma ospiterà la Formula E per i prossimi 5 anni. Ad annunciarlo è stato Alejandro Agag , Ceo Formula E. La conferma è arrivata anche dal sindaco Virginia Raggi: "Lavoreremo a un protocollo di lunga durata - ha dichiarato ai cronisti presenti - E' sbocciato un amore". A chi le chiedeva se le gare si terranno sempre all'Eur ha risposto: "I dettagli dell'accordo ve li sveleremo via via, ma abbiamo questo annuncio bello da fare a tutta la città".

Bolidi elettrici sparati ad alta velocità nel cuore dell'Eur, un parterre di volti noti, ma anche tanti romani e stranieri arrivati per assistere alla prima gara di Formula E ospitata dalla Città Eterna. Ma non l'ultima: c'è infatti già un'intesa tra gli organizzatori e il Campidoglio per replicare l'evento sportivo a Roma per i prossimi cinque anni. E' andata "da Dio. Benissimo proprio...", commenta Agag. "Roma ha risposto benissimo a questo evento - ha detto Raggi - Le persone imparano divertendosi che un altro mondo è possibile".