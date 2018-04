Formula E a Roma, la gioia di Di Maio: "Avrà una ricaduta importantissima"

13 aprile 2018

"L'idea di portare le auto elettriche qui testimonia che questo non è solo un evento sportivo ma il simbolo del futuro" ha aggiunto Luigi Di Maio, presente a Roma alla vigilia dell'E-Prix. "Io credo molto nelle auto elettriche e sono un grande fan delle corse automobilistiche - ha concluso il giovane leadero M5s -. Mettere insieme queste due cose è riuscito ad Alejandro Agag e all'organizzazione della Formula E che sta diventando una competizione che ha un suo pubblico. Io vedo tanti ragazzi che si avvicinano solo alla Formula E".



Jean Todt: "Macchina elettrica la più adatta per le città"

"La macchina elettrica è la più adatta per le città e va utilizzata". Anche Jean Todt, nel corso di un forum organizzato a Roma, si è detto entusiasta alla vigilia della gara di Formula E, in programma domani. "L'organizzazione del campionato è un risultato fantastico - ha aggiunto - e ne ne devo dare atto agli organizzatori ed ai sindaci delle città ospitanti".



Sticchi Damiani: "Far sparire da circolazione auto che inquinano"

"Le rivoluzioni non si fanno mai in un giorno, serve tempo ma bisogna far sparire dalla circolazione le auto che inquinano e che sono poche sicure. Servono incentivi per le auto nuove. Oppure almeno bisognerebbe dare alle persone le possibilità di comprare un'auto usata ma meno inquinante. Avremmo già fatto un grosso passo in avanti".



Viriginia Raggi: "Manifestazione da ripetere"

"Questa manifestazione deve essere ripetuta. Abbiamo avuto una grande risposta dai romani e i 30mila biglietti sono andati esauriti appena sono stati messi in vendita".