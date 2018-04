Formula E a Roma, il programma in pista e fuori

10 aprile 2018

Ancora quattro giorni e poi a Roma sarà Formula E . In città l'attesa è grande e non potrebbe essere altrimenti. Tutto è pronto per accogliere sabato sul tracciato dell'Eur le monoposto del campionato elettrico. Il programma prevede l'inizio delle prove libere alle 8 del mattino con la prima sessione, mentre la seconda prevista per le 10.30. A mezzogiorno via alle qualifiche, con la Super Pole dalle 12.45. Alle 15 i piloti sfileranno in parata sul tracciato, che poi alle 16 vedrà il via del primo E-Prix italiano della storia. Premiazioni e podio sono previsti per le 17.05. Insomma, una lunga giornata di motori e agonismo, durante la quale anche i non appassionati avranno modo di divertirsi.

Sì, perché l'organizzazione della Fia prevede anche l'allestimento di un E-Village a ridosso della pista. Un festival di intrattenimento e innovazione per famiglie e persone di tutte le età. Oltre a essere la sede per le sessioni di autografi con i piloti, si avrà l’opportunità di partecipare a una serie di manifestazioni e attività:

-Gli ultimi veicoli elettrici e ibridi in mostra nella Drive Zone

-La possibilità di competere con i piloti di Formula E all'interno della Gaming Zone

-Partecipa alla sessione di autografi e incontra i tuoi piloti preferiti prima della gara

-Goditi la musica dal vivo nella Stage Zone

-Assaggia una grande varietà di piatti e bevande locali nella Taste Zone



Inoltre, i possessori di un biglietto per il Rome E-Prix possono accedere gratuitamente al Luneur Park per tutta la giornata di sabato. A questo si aggiunge la possibilità di acquistare in prevendita i biglietti “giostre illimitate” a soli 10,00 euro ( prezzo pieno 18,00 euro).



E chi non potrà essere a Roma? Basterà accendere il televisore su Italia 1 e Italia 2, o il pc per lo streaming su sportmediaset.it, per vivere tutto in diretta.