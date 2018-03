Formula E, a Roma è già tutto esaurito per l'ePrix del 14 aprile

13 marzo 2018

Manca ancora un mese, ma a Roma si è già scatenata l'euforia per il prossimo appuntamento con la Formula E. I biglietti per assistere all'ePrix di sabato 14 aprile sono già esauriti. I 12mila tagliandi a disposizione sono stati "divorati" in pochi giorni dalla prevendita aperta sul sito ufficiale fiaformulae.com. Nessun posto delle tribune allestite per l'occasione lungo il tracciato, quindi, rimarrà libero. Per chi vorrebbe assistere al primo storico ePrix italiano, però, ci potrebbe essere ancora una grande occasione.

I posti a sedere potrebbero presto aumentare da 12mila a 15mila. L'organizzazione, infatti, ha fatto sapere che è allo studio la possibilità di realizzare una ulteriore tribuna per creare altro spazio intorno al circuito. Inoltre, ci saranno altre zone accessibili a titolo gratuito, in particolare attorno al Parco del Ninfeo, e l'E-Village. Quest'ultima struttura è una sorta di padiglione dove ci saranno stand e divertimento sia per adulti che per bambini, con la partecipazione di diverse case automobilistiche. Tra circa una settimana, a venti giorni dall'evento, sul sito Formula E sarà aperto un form di registrazione da compilare per ottenere il pass gratuito per queste aree. Qui saranno allestiti maxi schermi ma sarà anche possibile vedere le vetture dal vivo e da vicino.