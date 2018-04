Formula E: Roma è pronta, spuntano le tribune

4 aprile 2018

Roma è già in clima Formula E. Sono infatti iniziati i lavori di preparazione del tracciato per l'E-Prix del 14 aprile, prima volta del Mondiale elettrico nella Capitale. Un evento da non perdere e c'è già il tutto esaurito. All'Eur sono comparse le prime tribune in via Stendhal. Pronto anche l'asfalto che è stato posizionato sui sampietrini davanti ad uno degli edifici monumentali dell'Eur. Dopo la gara è prevista la rimozione.

Il Comune di Roma per la Formula E ha disposto il divieto di circolazione nell'area del circuito dalle 20:30 del 12 alle 5:30 del 16 aprile. Inoltre sarà chiusa via Cristoforo Colombo, tra via Laurentina e via dell’Oceano Atlantico.

È TUTTO ESAURITO

Il 14 aprile 2018 avrà luogo il primo E-Prix di Roma, portando per la prima volta della storia sulle strade della capitale, tutta la fama delle monoposto internazionali ad alimentazione elettrica.I 15 mila biglietti per le tribune e i titoli di accesso per le zone prato sono sold -out così come i 15 mila titoli di accesso gratuiti.



Per quanto riguarda le misure di sicurezza, è stata prevista una green zone, divisa in 4 aree, alla quale si potrà accedere solo dopo aver superato i controlli presso i varchi di accesso.



Non saranno presenti aree di parcheggio e pertanto, si consiglia l'utenza di raggiungere la zona d'interesse utilizzando esclusivamente i mezzi pubblici di superficie e la metropolitana, che per l'occasione sarà potenziata nelle corse.



Non ci saranno aree di ritrovo vicine al luogo dell'evento né maxi schermi per poter seguire la gara che, in alternativa, potrà essere vista in TV.