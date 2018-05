Formula E: a Berlino festa Audi con Abt e Di Grassi

19 maggio 2018

Dopo il grande successo di Parigi, Vergne ha dovuto cedere il passo lasciando spazio al duo di Audi che hanno dimostrato come, dopo le difficoltà di stagione, sono ancora grandi protagonisti, da non sottovalutare di questo mondiale 100% elettrico.



Nella splendida cornice di Tempelhof, aeroporto alle porte di Berlino, si è quindi vista una gara spettacolare dove la strategia, oltre alla guida "sporca" e aggressiva, sono state le grandi protagoniste. La strategia soprattutto perché tutti dovevano cercare di arrivare in fondo: prima il cambio auto e poi la bandiera a scacchi. Le batterie qui si consumavano parecchio, complice la velocità di questo tracciato che, non essendo un cittadino puro, permetteva alle Formula E di raggiungere velocità particolarmente elevate; allo stesso tempo, però, grandi lotte e grande bagarre, con nessuno disposto cedere il passo.



La pista larga ha agevolato i sorpassi e le grandissime rimonte, non solo quella di Di Grassi, ma anche quella di Buemi, arrivato ai piedi del podio facendo vedere che la sua Renault è ancora in grande spolvero: presumibilmente sarà un avversario temibile per questo finale di stagione.



Adesso si andrà a Zurigo a correre l'ultima gara europea e tanti saranno i piloti che vorranno rimettersi in luce. In difficoltà oggi Bird e Rosenqvist che hanno commesso tanti errori, mentre il nostro Filippi ha fatto più fatica del preventivabile. Filippi era però al rientro dopo le sostituzioni precedenti che hanno reso e animato questa Formula E, sempre imprevedibile fino alla bandiera a scacchi. Tecnica, strategia e agonismo dei piloti che non mollano mai niente: ci provano sempre per cercare di ottenere il massimo.