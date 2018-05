Formula E: super Abt in pole Berlino

19 maggio 2018

Abt e Audi sognano in grande in casa. A Berlino il tedesco ha conquistato la pole position dell'E-Prix della capitale tedesca che scatterà alle 18 (in diretta su Italia 1 e in streaming sul nostro sito). Daniel Abt (1:09.472) ha regolato Turvey (Nio) di +0.263. Seconda fila per Vergne e D'Ambrosio. Quinto Di Grassi che era in lotta per la pole prima di commettere un errore. Solo 19.esima posizione per l'italiano Filippi.