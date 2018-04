E-Prix Roma, Rosenqvist il più veloce nelle libere

Felix Rosenqvist è il pilota più veloce dopo i due turni di libere dell' E-Prix di Roma , settimo appuntamento del mondiale di Formula E. Lo svedese della Mahindra ha chiuso la FP2 sul circuito cittadino dell'EUR in 1'35''467 davanti alla Virgin di Bird e alla Audi di Di Grassi . Decisamente più staccato il leader del campionato Vergne , solamente 16° con la sua Techeetah. Buon 11° tempo per Luca Filippi (NIO), 20° invece Edoardo Mortara (Venturi).

Comincia dunque con il piede giusto il weekend del riscatto per "Fast Felix", reduce da un ritiro e da un quinto posto nelle gare di Città del Messico e Punta del Este e attualmente attardato di 30 punti dalla vetta iridata. Lo svedese ha dimostrato di essere pienamente a suo agio tra le curve della Capitale, rifilando tre decimi e mezzo di distacco alla Virgin di Bird (attualmente a - 3 da lui in classifica) e quasi quattro alla Audi del campione del mondo in carica Di Grassi.



Apparentemente più in difficoltà il leader mondiale Jean Eric Vergne, che ha chiuso la FP2 a quasi due secondi dalla vetta (+ 1''823), ma che non ha fatto in tempo a completare un giro a 200kw a causa delle bandiere rosse esposte nel finale di turno per l'incidente alla Virgin di Lynn (a muro per altro anche nella FP1). Il francese aveva comunque ottenuto il 4° crono in FP1 dietro a Piquet jr, Bird e Evans, quando i tempi finali erano risultati decisamente più alti per tutti.



Quarto crono per la Dragon di José Maria Lopez, davanti alle due Renault di Nico Prost e Sebastien Buemi. Fuori dalla top 10 per appena un millesimo il padrone di casa Luca Filippi con la sua NIO, mentre ha chiuso il turno in ultima posizione Edoardo Mortara con la Venturi.