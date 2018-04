E-Prix Roma, la Mahindra di Rosenqvist in pole position

Felix Rosenqvist centra la sua terza pole position stagionale nell' E-Prix di Roma , settimo appuntamento del mondiale di Formula E. Lo svedese della Mahindra partirà davanti a tutti grazie all' 1'36''311 con cui ha bruciato la Virgin di Sam Bird (+ 0''676), che lo affiancherà in prima fila. Alle loro spalle la coppia Evans-Lotterer , solamente 8° il leader mondiale Vergne (Techeetah). Delusione per Luca Filippi (NIO), che scatterà in 18esima posizione.

Le strade dell'EUR, almeno fino a questo momento, sorridono dunque a "Fast Felix", che non solo scatterà in pole (come già gli era capitato a Hong Kong e nella sfortunata gara di Città del Messico), ma avrà anche la possibilità di approfittare delle apparenti difficoltà di Vergne, attualmente in testa alla classifica iridata con 27 punti di vantaggio su di lui (grazie ai tre conquistati dallo svedese per la pole).



Il francese della Techeetah non sembra aver trovato il feeling ideale con il tracciato capitolino e sarà costretto a una gara all'inseguimento dalla quarta fila. A provare a mettere i bastoni tra le ruote a Rosenqvist ci sarà invece Sam Bird con la sua Virgin, attualmente terzo in classifica a - 6 da Felix.



Alle loro spalle la Jaguar di Mitch Evans e l'altra Techeetah di André Lotterer, che a sorpresa era stato il più veloce al termine dei gruppi di qualifica, prima dell'assalto finale alla superpole. Quinto crono invece per la Renault di Buemi, che partirà a fianco del campione del mondo in carica Lucas Di Grassi (Audi).



Delusione per il portacolori italiano Luca Filippi, solamente 18° al via dopo che la sua NIO non è neanche riuscita a tentare l'attacco al tempo nel primo gruppo di qualifica per aver preso la bandiera a scacchi prima del giro lanciato finale. Filippi potrà forse contare sul Fanboost e l'affetto dei tifosi italiani per una rimonta difficile. A fargli compagnia in penultima fila ci sarà la Venturi dello svizzero Edoardo Mortara.