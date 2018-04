E-Prix Roma, il vincitore Bird: "Bravi a tenere duro"

14 aprile 2018

Grande soddisfazione per Sam Bird, vincitore dell'E-Prix di Roma: "È stata dura - ha detto il britannico della Virgin - Penso che se non fosse stato per un piccolo errore che ha fatto a un certo punto, Di Grassi avrebbe potuto vincere. Noi siamo stati bravi a tenere duro e a fare ciò che era necessario per ottenere la vittoria. Sono felicissimo". Leggera delusione per il brasiliano: "Se fossi partito meglio avrei potuto fare qualcosa in più...".