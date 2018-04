E-Prix Roma, Biaggi: "Emozionato per il test"

13 aprile 2018

Max Biaggi è pronto per salire a bordo di una Formula E alla vigilia dell'E-Prix di Roma: "Sono un po' emozionato, è tutto nuovo per me - ha detto l'ex pilota MotoGP e Superbike - L'importante sarà finire il giro e finirlo bene, ho fatto qualche test al simulatore ed era davvero complicato arrivare in fondo, la macchina è difficile da tenere in frenata e si girava spesso. Sarà sicuramente emozionante".