C'è una Formula E nascosta a Balocco: Maserati potrebbe entrare già nel 2019

Il primo weekend di gara della Formula E ci ha fatto passare delle belle albe di motori su Italia1, ma anche se con poche ore di sonno, abbiamo tenuto gli occhi e le orecchie ben aperti: infatti da almeno un mese e mezzo a Balocco , la pista privata del Gruppo FCA , c'è un Formula E . Non una qualunque, ma un assemblaggio del telaio 2017 con la MAT 2018 , il nuovo cuore elettrico firmato McLaren . Quello che rivoluzionerà le gare, e dunque, niente più stop obbligato con il cambio macchina. Questo perché la nuova batteria può reggere un intero E-Prix . Una novità già pronta per il collaudo per dei Team ufficiali iscritti al campionato full-electric .

Oltre alle vetture di Formula E in configurazione 2018 destinati ai Team, dovrebbero quindi esisterne altre due esemplari tester, uno dei quali già in possesso di Michelin che sta valutando il nuovo comportamento del consumo gomme. Mentre, se come sembra, FCA avesse davvero una vettura con il solo motore elettrico 2018, è chiaro che non si potrebbe trattare di una configurazione intera della Formula futura, così come la vedremo - completa di tutte le componenti - non prima di febbraio/marzo 2018.



"Siamo interessati e guardiamo con attenzione la Formula E, sia con gli occhi di Maserati, Alfa Romeo e Ferrari” dice Sergio Marchionne ai microfoni di SportMediaset, e sembra che ad oggi sia verosimile prevedere che l'entrata in Formula E del Gruppo FCA coinciderà con l'anno di lancio (2019 o 2020) della prima Maserati elettrica. Al momento si ipotizza che il complicato lavoro di sviluppo software sulla Formula E nascosta a Balocco sarebbe portato avanti direttamente dalla squadra Ferrari, magari fino a quando il glorioso comparto Corse di Maserati tornerà al 100%. Quel che è chiaro è l'interesse concreto per il mondo delle corse da parte di Marchionne, vista anche l'ufficializzazione di Alfa Romeo con Sauber.