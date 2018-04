Biaggi ci spiega l'E-Prix di Roma al simulatore

9 aprile 2018

Max Biaggi si tuffa nel mondo della Formula E. In attesa dell'E-Prix di Roma del 14 aprile, grande esclusiva di Sportmediaset, l'ex centauro si è messo al volante del simulatore del Team Venturi: "Una giornata particolare", ha commentato su Twitter. Max ha girato sul tracciato dell'Eur e questo sono le sue prime impressioni in esclusiva per Sportmediaset.it.