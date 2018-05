La Formula E alla conquista dei big della F1

Perché se è vero che tanti ex del grande circus si sono riciclati nelle gare non inquinanti, lo è altrettanto che adesso stanno bene attenti a denigrare l'altro campionato. Compreso un certo Sebastian Vettel. Il ferrarista non nasconde i suoi dubbi, ma ammette anche che prima di giudicare, vorrebbe provare una Formula E. Come dire che un po' di curiosità, almeno quella, c'è pure in lui. “Nel mio sangue ho più benzina. In ogni caso, non ho mai guidato una macchina di quel tipo, magari dovrei farlo perché non si può giudicare qualcosa prima di averla provata”, ha detto recentemente al magazine Adac Motorwelt. Chissà che un giorno nemmeno tanto lontano non lo vedremo davvero al volante di una elettrica racing.



Un giudizio importante potrebbe arrivare proprio dal prossimo E-Prix di Berlino (in diretta sabato 19 maggio sulle reti Mediaset), dove Nico Rosberg, un campione del mondo, proverà per la prima volta una Formula E della Gen2 . Riceverà anche lui la scossa?